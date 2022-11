Lotto Volley League - Louvain s'impose 0-3 à Guibertin en clôture de la 5e journée

Dès le premier set les Louvanistes dominaient les débats et semblaient mieux en place que la formation brabançonne wallonne. Le VHL prenait les commandes et assurait, sans trop forcer, le gain de la première manche (18-25). Sur le même tempo, les visiteurs poursuivaient dans le second set, mettant à mal le jeu guibertin. Malgré quelques beaux points brabançons wallons, ce sont bien les Brabançons flamands qui l'emportaient (21-25). Malgré un sursaut d'orgueil dans le troisième set, Guibertin s'inclinait (24-26). Louvain reprend, ainsi, la quatrième place du classement. Samedi soir, Menin (0-3 à Achel), Maaseik (3-2 contre Waremme) et Gand (1-3 à Alost) l'avaient emporté. (Belga)