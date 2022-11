(Belga) L'ambiance de Noël s'est emparée de New York, première ville des Etats-Unis, avec l'installation du légendaire arbre de Noël samedi au centre Rockefeller. Cette année l'arbre fait 25 mètres de haut, il a poussé 90 ans durant au nord de l'Etat de New York, annoncent les exploitants du centre Rockefeller.

USA: le célèbre sapin de Noël au centre Rockefeller à New Yok est installé

Le 30 novembre les 50.000 lumières qui illuminent le sapin seront allumées, lors d'un évènement retransmis à télévision. Cette mise en lumière du sapin devant le centre Rockefeller est célébrée depuis le début des années 1930 et fait figure d'une des traditions de Noël les plus populaires de New York. L'emblématique patinoire devant le même centre accueille en outre depuis quelques jours à nouveau des visiteurs du monde entier. (Belga)