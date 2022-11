WRC - Rallye du Japon - Thierry Neuville finit la saison par un succès, le 17e de sa carrière, le 2e de l'année

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le Rallye du Japon, 13e et dernier rendez-vous du championnat du monde WRC de l'année, dimanche, signant le 17e succès de sa carrière et le 2e cette saison.

En tête depuis la journée de samedi, le pilote germanophone, 34 ans, a conservé son avantage pour finir avec 1:11.1 sur son équipier chez Hyundai, l'Estonien Ött Tänak, 2e. Au classement des pilotes, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) était déjà assuré du titre. Il est, à 22 ans, le plus jeune champion de l'histoire, avec 255 points. Ott Tänäk est vice-champion du monde avec 205 unités. Thierry Neuville termine sur le podium avec 193 points. Le pilote belge, vainqueur en Grèce, s'adjuge un deuxième succès cette année, la première de l'ère hybride en WRC. Sa victoire à l'Acropole le 11 septembre dernier était sa première depuis son succès en Catalogne un an plus tôt. Il remporte dimanche au Japon une 17e victoire en WRC. Toyota a remporté le championnat des constructeurs devant Hyundai. (Belga)