Invasion de l'Ukraine - Dans Kherson libérée le soulagement domine, Zelensky accuse les Russes "d'atrocités"

Nombre d'habitants de la ville se plaignent que les forces russes, qui ont achevé d'évacuer la ville vendredi après huit mois de présence, y ont semé la désolation. Drapeaux ukrainiens, accolades avec les soldats de Kiev, klaxons et sifflets égayaient la ville dimanche, a constaté l'AFP. On pouvait aussi voir des véhicules militaires détruits, des bâtiments mutilés, et sentir une odeur de bois brûlé dans ce port stratégique de la mer Noire, où la guerre faisait rage il y a encore quelques jours. Dimanche, la population exprimant un grand soulagement de voir l'occupant parti. Le président ukrainien a accusé les forces russes d'avoir commis de nombreuses exactions à Kherson et dans sa région. "Les corps des tués sont retrouvés: ceux de civils et de militaires. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle les mêmes atrocités que dans d'autres régions de notre pays, où elle a pu entrer", a dit M. Zelensky, annonçant que 400 "crimes de guerre" russes ont été documentés, sans préciser s'ils concernaient uniquement la région de Kherson. (Belga)