Rublev s'adjuge le duel russe en ouverture de son groupe face à Medvedev

Andrey Rublev (ATP 7/N.6), 25 ans, a en effet battu Daniil Medvedev (ATP 5/N.4), 26 ans, en trois sets - 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9/7) - au bout de sa 5e balle de match dans un match très disputé qui aura duré plus de 2 heures et demie (2h31). Ce groupe Rouge comprend aussi le Serbe Novak Djokovic (ATP 8/N.7), quintuple vainqueur (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015), et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) qui s'affrontent en soirée (21h00). Dimanche, dans le groupe Vert, Rafael Nadal, qui n'a encore jamais gagné le Masters, s'est incliné pour son entrée en lice. Le 2e mondial, première tête de série à Turin en l'absence sur blessure du numéro 1 son compatriote Carlos Alcaraz, a en effet été battu par l'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.8) 7-6 (7/3) et 6-1. Plus tôt dans la journée, le premier match avait permis au Norvégien Casper Ruud (ATP 4/N.3) de s'imposer 7-6 (7/4) et 6-4 aux dépens du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 6/N.5). Les deux premiers de chacun des deux groupes se qualifient pour les demi-finales. (Belga)