Un seul changement dans le top 20 de l'ATP, Zizou Bergs gagne trois places

Côté belge, David Goffin conserve sa 53e place. Zizou Bergs progresse lui de 3 rangs, mais toujours au-delà du top 100. Le jeune Limbourgeois, 23 ans, est 135e. Kimmer Coppejans, le numéro 3 belge, est lui en recul et pointe désormais en 196e position. Le quatrième joueur belge est Michael Geerts, 280e (-3). En double, la paire belge de Coupe Davis reste sur ses positions avec Sander Gillé 61e et Joran Vliegen 63e. Chez les dames, après l'épisode de la Billie Jean King Cup qui a souri à la Suisse dimanche, aucun changement n'est à noter dans le top 20. Elise Mertens conserve sa 29e place en simple et son statut de numéro 5 mondiale en double. Alison Van Uyvtanck, par contre, recule d'une place et est pointée au 55e rang. Deux autres Belges figurent dans le top 100 avec Maryna Zanevska, 81e; et Ysaline Bonaventure, 96e. (Belga)