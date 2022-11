Une obligation aux communes de répartir les demandeurs d'asile "pas envisagée"

(Belga) La secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) n'envisage pas de répartition obligatoire des demandeurs d'asile entre communes, a répété lundi son cabinet, réagissant à la sortie médiatique du président de Groen Jeremie Vaneeckhout. Les villes et communes sont déjà suffisamment sous pression (Nicole de Moor renvoie à l'accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine, NDLR), "renvoyer les problèmes vers les pouvoirs locaux n'est pas une solution", justifie la secrétaire d'Etat.

Une telle obligation imposée aux communes ne fournirait d'ailleurs des places que dans plusieurs mois, alors que la situation actuelle requiert un mécanisme urgent, de crise, appuie encore son cabinet. "J'appelle tous les membres du gouvernement, y compris Groen, à urgemment collaborer à la réalisation de l'accueil de crise coordonné par le centre de crise. Nous avons besoin de ces places ici et maintenant, et non d'une énième nouvelle proposition qui détourne l'attention", affirme encore la secrétaire d'Etat via communiqué. Cette dernière continue de marteler l'importance de l'action préventive au niveau des arrivées, ce qui justifie sa présence en République démocratique du Congo cette semaine pour y discuter de la gestion migratoire et "de la diffusion correcte d'informations sur les canaux légaux d'immigration". (Belga)