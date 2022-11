Zizou Bergs passe le premier tour du Challenger en Finlande

Le Limbourgeois, 23 ans, 135e joueur du monde, a battu au premier tour le Néerlandais Tim van Rijthoven, 25 ans, 109e au classement ATP et tête de série numéro 3, en deux manches 7-6 (11/9) et 6-1 en 1 heure 26 minutes de jeu. Au deuxième tour, Zizou Bergs sera opposé soit au Russe Alexander Shevchenko, 21 ans, 143e mondial, soit à l'Ukrainien Oleksii Krutykha (ATP 253), 22 ans, un joueur issu des qualifications. Des qualifications qui n'ont souri ni à Raphael Collignon (ATP 297), ni à Gauthier Onclin (ATP 332) éliminés respectivement au 2e et premier tour. Zizou Bergs est aussi engagé en double dans la capitale finlandaise où il fera la paire avec le Suisse Alexander Ritschard, 28 ans. Zizou Bergs avait été éliminé au premier tour de l'Open de Slovaquie, un Challenger du même niveau mardi dernier. Une semaine auparavant, à peine remis de sa blessure aux abdominaux qui l'avait privé de l'European Open d'Anvers mi-octobre, le numéro 2 belge avait été contraint à l'abandon au Challenger de Bergame. (Belga)