Feu vert du fédéral à un cadre réglementaire pour un réseau de transport d'hydrogène

Notre pays ambitionne de devenir une porte d'entrée en Europe et un acteur majeur pour l'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables. L'avant-projet adopté établit un cadre réglementaire pour le transport d'hydrogène par canalisations afin de promouvoir le développement optimal du marché belge de l'hydrogène et de l'infrastructure de transport de l'hydrogène. Il définit également les conditions de la désignation d'un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène pour la Belgique. La Belgique fait ainsi figure de précurseur car des négociations sont encore en cours au niveau européen pour établir un standard commun. "La Belgique a toujours été en pointe dans le domaine de l'Energie", souligne la ministre Tinne Van der Straeten, actuellement à Charm el-Cheikh pour la 27e Conférence de l'Onu sur le climat (COP27). La ministre souhaite que la Belgique reste dans le peloton de tête pour l'hydrogène vert, "une technologie essentielle pour garantir la neutralité carbone et la compétitivité de notre industrie." (Belga)