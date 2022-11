G20 - Au G20, Washington demande à la Chine d'alléger la dette des pays pauvres

(Belga) Les Etats-Unis veulent convaincre la Chine et les autres membres du G20 à faire davantage pour alléger la dette des pays les plus pauvres, a indiqué mardi un haut responsable américain.

La question sera évoquée dans le communiqué final du sommet des vingt grandes économies mondiales qui se tient jusqu'à mercredi en Indonésie, selon ce responsable, même s'il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. "Ce qu'on va voir dans le communiqué du G20, c'est que 19 membres du G20 se sont mis d'accord pour dire que c'est une question essentielle, de premier ordre, pour laquelle nous devons agir de manière collective", a indiqué ce responsable qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Il a évoqué un pays qui "bloque le processus", sans le nommer. Ces propos sont apparemment dirigés contre la Chine, créancier majeur de nombreux pays pauvres dans le cadre d'une politique dénoncée par les Occidentaux comme visant à renforcer le contrôle chinois sur l'économie mondiale. Le responsable américain s'est alarmé de la "détresse profonde" de certaines économies émergentes dans un contexte actuel compliqué par l'envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires à la suite de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le sujet figure parmi les points de dissensions entre Washington et Pékin, puissances rivales qui cherchent à relancer le dialogue après une rencontre entre leurs dirigeants Joe Biden et Xi Jinping lundi soir à Bali avant le sommet du G20. (Belga)