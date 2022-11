Grève en vue sur le rail le 29 novembre

"Ces décisions ne permettent pas de concrétiser pleinement les ambitions en faveur du développement et de la pérennité du rail, dans le cadre notamment de la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d'Infrabel", dénoncent-ils. Le front commun tient en outre "à rappeler ses exigences en vue de la concrétisation de mesures urgentes permettant de mettre un terme à la dégradation persistance des conditions de travail des cheminots, principalement par manque de personnel". Globalement, les trois organisations fustigent "l'absence de perspectives positives en faveur de l'ensemble des cheminots". Le préavis couvre les cheminots du lundi 28 à 22h, au mardi 29 même heure. Une réunion de conciliation aura lieu vendredi entre les syndicats et la direction des chemins de fer. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, dit espérer dans un communiqué qu'elle "pourra aboutir positivement", soulignant que le gouvernement "a donné beaucoup de moyens nouveaux au train depuis deux ans". "Deux milliards supplémentaires sont sur la table pour financer les contrats des deux entreprises ferroviaires et les projets du gouvernement. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'ambition pour le rail et pour ses travailleurs", avance M. Gilkinet. "C'est un élément qui devrait rassurer et satisfaire les syndicats." (Belga)