Invasion de l'Ukraine - La Russie a détruit "toutes les infrastructures cruciales" à Kherson, affirme Zelensky

"Avant l'hiver, les occupants russes ont détruit absolument toutes les infrastructures critiques", a affirmé M. Zelensky dans son allocution quotidienne, après avoir visité lundi la ville de Kherson. "Absolument toutes les installations importantes de la ville et de la région sont minées", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas d'électricité, pas de communication, pas d'internet, pas de télévision" à Kherson, a poursuivi le président ukrainien, déclarant que "les occupants ont tout détruit eux-mêmes intentionnellement". "C'est ce que signifie le drapeau russe - la dévastation totale", a ajouté M. Zelensky, promettant un retour à la vie normale. L'opérateur national ukrainien Ukrenergo a fait savoir que la Russie a détruit des infrastructures énergétiques clés qui alimentent toute la rive droite de la région de Kherson et une partie importante de la région de Mykolaïv. "L'essentiel de la région libérée de Kherson est sans électricité depuis le 6 novembre", a communiqué le patron d'Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi. "Nous faisons de notre mieux pour approvisionner les gens en électricité aussi vite que possible." La reconquête de la ville de Kherson (sud), la seule capitale régionale dont les troupes de Moscou avaient pu prendre le contrôle, a porté un coup important à l'offensive de Vladimir Poutine. Lors d'une visite à Kherson lundi, M. Zelensky a déclaré que la libération de la ville est "le début de la fin de la guerre". (Belga)