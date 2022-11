Invasion de l'Ukraine - Missiles russes possiblement tombés en Pologne: le Pentagone enquête

"Nous n'avons pas d'éléments à ce stade pour confirmer ces informations et nous les examinons de façon plus poussée", a expliqué ce porte-parole. La Pologne, qui partage une frontière avec l'Ukraine, envahie le 24 février par la Russie, est membre de l'Otan et quelque 10.000 militaires américains se trouvent dans le pays. L'article 5 du traité de l'Alliance atlantique stipule que si un Etat membre est victime d'une attaque armée, les autres considéreront cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendront les mesures jugées nécessaires pour venir en aide au pays attaqué. "Nous n'avons aucune information à l'heure actuelle pour confirmer qu'il y ait eu une frappe de missile", a toutefois souligné Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone. (Belga)