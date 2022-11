La Chine voudrait que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis

La France et l'Union européenne, en tant que grandes puissances dans un monde turbulent, doivent "préserver l'esprit d'indépendance et d'autonomie" avec la Chine, a déclaré Xi Jinping. Selon les diplomates, par cette formulation, Pékin exprime le souhait que l'Europe suive moins les États-Unis. Le président chinois a en outre salué le développement des relations entre la Chine et la France, qui "ont conservé une dynamique positive". Emmanuel Macron a de son côté demandé à son homologue chinois d'intervenir auprès du président russe Vladimir Poutine afin de le convaincre d'arrêter "l'escalade" en Ukraine et de revenir à la "table des négociations", a indiqué l'Élysée. (Belga)