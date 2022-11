La semaine internationale du dépistage du VIH et des IST du 21 au 28 novembre

(Belga) Du 21 au 28 novembre 2022 se déroulera la semaine internationale du dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST), une action à laquelle s'associent plusieurs associations et structures médicales, dont l'asbl exæquo, partenaire santé des hommes qui aiment les hommes. L'asbl permettra de réaliser un dépistage rapide, gratuit et anonyme du VIH, de la syphilis et/ou de l'hépatite C, à Bruxelles et en Wallonie du lundi 21 au dimanche 27, annonce-t-elle mardi dans un communiqué.