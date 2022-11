Argentine: pas de décélération de l'inflation en vue, 76,6% depuis janvier

L'indice d'octobre, communiqué mardi par l'Institut national de la statistique (Indec), marque une légère hausse par rapport à septembre (6,2%), et établit l'inflation cumulée sur un an à 88%. L'Argentine, troisième économie d'Amérique latine, est en proie à une inflation annuelle chronique à deux chiffres depuis deux décennies. En 2021, l'inflation avait atteint 50,9%. Dans son dernier rapport mensuel fin octobre sur les attentes du marché, la Banque centrale a prédit que la hausse du coût de la vie atteindrait 100% à la fin 2022. Dans son budget 2023, le gouvernement (centre-gauche) d'Alberto Fernandez mise sur une inflation contenue à 60% l'an prochain. Selon l'Indec, les secteurs de la communication, téléphonie et internet en particulier (+12,1%), du logement, de l'eau, du gaz et de l'électricité (+7,5%) ont tiré vers le haut les prix en octobre. Le gouvernement vient de mettre en place un programme "Justes Prix" de gel de plus de 1.700 produits de première nécessité pour quatre mois, après accord avec une centaine de grandes entreprises et distributeurs. Mais le plan n'est entré en vigueur qu'il y a quelques jours. Le ministre de l'Economie Sergio Massa mise sur une relative maîtrise inflationniste à terme, autour de 3% mensuels, la reconstitution progressive de réserves, --notamment via des exportations record attendues pour 2022--, et un degré de discipline budgétaire, pour stabiliser l'économie argentine. Il a, à ce jour, le satisfecit du Fonds monétaire international (FMI), avec qui a été conclu en mars un accord pour un refinancement de la dette argentine de plus de 44 milliards de dollars, legs d'un prêt contracté en 2018. (Belga)