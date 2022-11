Carlos Brito prend la tête du groupe Belron

"Focalisé sur l'exécution et attentif aux personnes, Carlos Brito correspond parfaitement à la culture de Belron. Il possède toutes les compétences requises pour diriger la société dans sa prochaine étape de développement durable et responsable", commente D'Ieteren dans un communiqué. Le siège de Belron, dont D'Ieteren détient un peu plus de la moitié des parts, est situé en Angleterre. Active dans 37 pays, la société est spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage de véhicules. L'an dernier, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros. Elle emploie 30.000 personnes. Le Brésilien Carlos Brito, âgé de 62 ans, était CEO de 2005 à 2021 du géant brassicole AB InBev. (Belga)