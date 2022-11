Invasion de l'Ukraine - Le Comité international paralympique suspend la Russie et le Bélarus

La suspension de la Russie a été votée par 64 membres, 39 se prononçant contre et 16 s'abstenant. Le vote sur la suspension du Bélarus a été plus serré: 54 pour, 45 contre et 18 abstentions. La Russie et le Bélarus sont suspendus en raison de leur "incapacité à se conformer aux obligations d'adhésion prévues par la constitution du CIP", selon l'annonce de l'instance sur Twitter. Les deux comités peuvent faire appel. S'ils ne le font pas, seule l'Assemblée générale peut lever la suspension. La prochaine se tiendra "probablement au quatrième trimestre de 2023". Le Comité international paralympique avait initialement approuvé la participation de la Russie et du Bélarus aux Jeux Paralympiques de Pékin, début mars, malgré l'invasion de l'Ukraine par Moscou débutée quelques jours plus tôt. Après de vives réactions, le CIP avait finalement exclu les deux pays. (Belga)