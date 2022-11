La ministre des Sports Valérie Glatigny dénonce les "menaces à peine voilées" de l'AFPadel

"Ces comportements ne sont pas tout à fait dignes de membres d'une fédération reconnue...", a commenté, irritée, la ministre, interrogée en séance plénière sur la guéguerre qui oppose depuis des mois l'AFT Padel et l'AFPadel pour être reconnue -et subisidiée- comme la fédération officielle pour le padel en Wallonie et à Bruxelles. L'AFT Padel bénéficie actuellement de cette reconnaissance officielle, mais ce mandat vient à échéance à la fin de ce mois de novembre. Il doit être renouvelé pour deux ans, jusque fin 2024. L'AFPadel estime être plus représentative des pratiquants de ce sport en plein essor. Pour guider son choix, la ministre Glatigny a sollicité un avis auprès du Conseil supérieur des sports (CSS). Cet avis vient d'être remis à la ministre, mais celle-ci n'a pas encore eu l'occasion d'en prendre connaissance, a-t-elle assuré mercredi. Devant les députés, elle s'est toutefois engagée à se positionner sur ce dossier d'ici la fin de ce mois de novembre. Sa décision sera guidée par le "seul intérêt des sportifs", a-t-elle conclu dans une réponse à une question du député Thierry Witsel (PS). (Belga)