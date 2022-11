Les pays du G7 "condamnent les attaques barbares perpétrées par la Russie en Ukraine"

(Belga) Les dirigeants des pays membres du G7, de la Commission et du Conseil européens, accompagnés des représentants de l'Espagne et des Pays-Bas, réunis en marge du sommet du G20, ont condamné "les attaques de missiles barbares que la Russie a perpétrées mardi contre des villes et des infrastructures civiles ukrainiennes", ont-ils écrit dans une déclaration commune mercredi.