Mondial 2022 - Matchs amicaux: l'Allemagne n'impressionne pas contre Oman, la Pologne bat le Chili

Les Allemands ont débuté la rencontre avec une équipe solide, dans laquelle s'était glissé la surprise Youssoufa Moukoko, 17 ans, aligné en attaque. Après une demi-heure de jeu, le défenseur Lukas Klostermann est sorti sur blessure. Ce n'est qu'à la 80e minute que Füllkrug, monté à la mi-temps à la place de Moukoko, a marqué l'unique but du match. Les Allemands entameront leur Coupe du monde contre le Japon le 23 novembre prochain, avant d'affronter l'Espagne et le Costa Rica. La Pologne a également remporté son dernier match amical avant la Coupe du monde. A Varsovie, les Polonais ont gagné 1-0 contre le Chili. L'entraîneur polonais a choisi de laisser sa superstar Robert Lewandowski au repos pendant tout le match. Son équipe n'a réussi à prendre l'avantage que cinq minutes avant la fin du match via Piatek (85e). La Coupe du monde commencera pour la Pologne le 22 novembre avec un match contre le Mexique. L'Arabie Saoudite et l'Argentine sont également dans la même poule. (Belga)