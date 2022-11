Trossard garde les pieds sur terre: "Mes chances de jouer n'ont pas soudainement augmenté"

Le nom de Trossard est l'un des premiers à être inscrit sur la feuille de match à Brighton. Chez les Diables Rouges, le feu follet doit néanmoins se contenter de beaucoup moins de temps de jeu. Depuis sa première sélection en septembre 2018, il a accumulé 21 sélections, le plus souvent en tant que remplaçant. Il subit la concurrence du capitaine de l'équipe, Eden Hazard, presque indéboulonnable dans l'effectif de Roberto Martinez. Cependant, le même Eden Hazard a humblement admis en début de semaine qu'une place de titulaire pour Trossard serait méritée, sur base de sa forme actuelle. "C'est agréable de l'entendre de sa bouche, mais je n'y attache pas tant d'importance. Eden ne fait pas les choix, c'est à l'entraîneur de le faire. Nous n'en avons pas encore parlé non plus. Je ne pense pas que mes chances de jouer aient soudainement augmenté. Je ne peux pas faire plus que d'être prêt et nous verrons ce qui se passera plus tard", a déclaré Trossard aux journalistes mercredi avant le début de la première séance d'entraînement sur le sol koweïtien. (Belga)