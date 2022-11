Zizou Bergs éliminé en double

(Belga) Zizou Bergs et son partenaire suisse Alexander Ritschard ont été éliminés au premier tour du double au tournoi de tennis d'Helsinki, épreuve Challenger sur surface dure dotée de 67.960 euros, mercredi, en Finlande. La paire belgo-suisse s'est inclinée 5-7, 6-3, 10/8 face au Norvégien Viktor Durasovic et au Finlandais Patrik Niklas-Salminen. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.