Un texte protégeant le mariage homosexuel passe une étape clé au Sénat américain

Par une majorité de 62 contre 37, les sénateurs, dont une dizaine de républicains, ont voté en faveur d'une disposition procédurale, un rare vote dépassant les lignes partisanes, à peine plus d'une semaine après les élections de mi-mandat. Aux Etats-Unis, les unions entre personnes de même sexe sont garanties par la Cour suprême depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la haute cour sur l'avortement, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté. Mi-juillet, la Chambre américaine des représentants avait voté une loi pour protéger ces unions dans tout le pays. L'ensemble des démocrates ainsi que 47 républicains avaient soutenu le texte. Mais près de 160 républicains s'y étaient opposés. Au Sénat, des tractations étaient en cours depuis des semaines pour s'assurer du soutien d'au moins dix républicains au texte, nécessaire pour son passage en raison de règles de majorité qualifiée. Un groupe composé de sénateurs des deux partis a annoncé lundi qu'un accord avait été trouvé en ce sens. Ce texte "va s'assurer que les couples LGBTQI+ et mixtes soient respectés et protégés de manière uniforme par la loi fédérale", a salué le président Joe Biden dans un communiqué. Une large majorité des Américains soutiennent le mariage entre personnes de même sexe, y compris dans les rangs républicains. Mais la droite religieuse y reste majoritairement opposée. (Belga)