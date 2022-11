(Belga) Le Russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial et tête de série N.6, s'est qualifié pour les demi-finales des ATP Finals grâce à sa victoire sur le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) 3-6, 6-3, 6-2 dans le dernier match du groupe rouge, vendredi, à Turin. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes.

ATP Finals - Andrey Rublev renverse Stefanos Tsitsipas et complète le dernier carré

Un break, pour mener 3-1, suffisait à Tsitsipas afin de s'adjuger le premier set (3-6). Le dernier set restait équilibré jusqu'au 8e jeu, où Rublev faisait le break pour mener 5-3. Dans le jeu suivant, le Russe manquait une première balle de set, puis sauvait une balle de débreak avant de s'offrir la manche 6-3. Rublev prenait le service de son adversaire dès le troisième jeu du set décisif. Il réalisait un jeu blanc pour mener 4-2. Tsitsipas craquait dans le long jeu suivant, concédant un nouveau break sur une double faute. Le Russe pouvait conclure le match 6-2. Avec deux succès et une défaite, Rublev termine deuxième du groupe derrière le Serbe Novak Djokovic (ATP 8/N.7), vainqueur de ses trois matchs après sa victoire, plus tôt dans la journée, sur le Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.4) 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2). Tsitsipas (une victoire, deux défaites) et Medvedev (trois défaites) sont éliminés. Rublev affrontera en demi-finales, samedi, le Norvégien Casper Ruud (ATP 4/N.3), vainqueur du groupe vert. L'autre demi-finale opposera Djokovic à l'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.8). (Belga)