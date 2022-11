Avec un partage contre le Panama, le Cameroun manque son ultime test avant le Mondial

Après une première période sans véritable occasion, Rigobert Song a pris la bonne décision de faire monter l'attaquant du Bayern Eric Choupo-Moting (48e) qui a marqué deux minutes après sa montée en jeu. Quelques instants plus tard, le défenseur d'Anderlecht Amir Murillo (55e) a créé la surprise pour le Panama sur coup-franc. Avec huit participations, le Cameroun est l'équipe africaine qui compte le plus de présences en Coupe du monde. Le Cameroun fait partie du groupe G avec le Brésil, la Suisse et la Serbie. Les joueurs de Rigobert Song affronteront en premier lieu la Suisse le jeudi 24 novembre. (Belga)