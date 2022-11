Euro féminin de handball - La Norvège, tenante du titre, et le Danemark en finale

(Belga) La Norvège, championne d'Europe et du monde, et le Danemark s'affronteront en finale de l'Euro féminin de handball.

Vendredi, à Ljubljana, en Slovénie, la Norvège a battu la France, championne olympique, 28-20 en demi-finale, dans le remake de la finale de la dernière édition, en 2020, remportée alors 22-20 par les Norvégiennes. Dans l'autre demi-finale, le Danemark s'est joué 27-23 du Monténégro et retrouvera la finale de l'Euro pour la première fois depuis 2004 et une finale perdue contre la Norvège. La finale opposera les deux nations les plus titrées de l'histoire de la compétition, avec huit sacres pour la Norvège et trois pour le Danemark, dont le dernier remonte à 2002. La finale se jouera dimanche soir (20h30), juste après le match pour la troisième place (17h45). (Belga)