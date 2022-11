La Chambre adopte la révision de la loi de protection du milieu marin

(Belga) La Chambre a adopté jeudi en séance plénière, et à l'unanimité, un projet de loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges. Porté par le ministre en charge de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborrne (Open Vld), ce texte constitue une révision complète de la loi initiale votée en 1999, et modifiée à sept reprises.

Ce texte est le fruit d'un processus participatif incluant ONG, industrie, scientifiques et services publics fédéraux et régionaux, a indiqué le ministre. Il inclut aussi l'ensemble des directives européennes en matière de protection des espaces marins. Par exemple, en ce qui concerne la protection du milieu marin, les dispositions relatives aux zones marines protégées (37% des eaux belges en mer du Nord) sont mieux alignées sur les directives "Habitats" et "Oiseaux". Les dispositions relatives à la responsabilité en cas de pollution environnementale sont aussi renforcées suivant le principe du pollueur-payeur. Ainsi, le pollueur ne paiera pas seulement pour le dommage et sa réparation, mais il assumera également les coûts encourus pour prévenir ou contenir le dommage. En outre, il est prévu que 30% des amendes infligées soient versées au Fonds pour l'environnement. Il a aussi été décidé de faire passer la durée de validité des plans d'aménagement des espaces marins de 6 à 8 ans. La loi ne s'applique pas pour les ports côtiers, compétence de la Région flamande. (Belga)