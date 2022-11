Réserviste, Jason Denayer peut faire une croix sur la Coupe du monde

(Belga) Après avoir rejoint le groupe des Diables Rouges en tant que réserviste mercredi, Jason Denayer est déjà forfait pour la Coupe du monde à cause d'une blessure aux adducteurs après un contact avec Jérémy Doku à l'entraînement, a rapporté Het Nieuwsblad vendredi.

L'Union belge de football (URBSFA) n'a pas voulu confirmer l'information comme s'il s'agit d'un réserviste. "Le sélectionneur donnera plus d'informations lors de la rencontre face à l'Égypte", a communiqué l'URBSFA à l'agence BELGA. Mercredi, Denayer, 27 ans, avait rejoint les Diables Rouges au Koweït, où la Belgique dispute un match de préparation contre l'Égypte vendredi. Le défenseur ne figurait pas dans la liste des 26 de Roberto Martinez mais parmi les quatre réservistes au même titre que Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers et Dodi Lukebakio. Le sélectionneur a jusqu'à 24 heures avant le début du premier match pour effectuer des changements dans sa liste. Denayer avait déjà manqué l'entraînement jeudi mais l'URBSFA avait annoncé qu'il s'entraînait seul. Il y a quelques semaines, le Bruxellois avait déjà souffert d'une blessure aux côtes. Le joueur de Shabab Al-Ahli aux Emirats arabes unis avait rejoint le groupe en raison du point d'interrogation autour de la condition de Jan Vertonghen. Blessé à la cuisse, le joueur le plus capé de l'histoire des Diables a repris l'entraînement mais ne devrait pas jouer contre l'Egypte vendredi. (Belga)