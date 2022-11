Coupe du monde de patinage - Bart Swings pas inquiet par sa 6e place sur 5.000 mètres à Heerenveen

Swings s'est même montré satisfait de son temps de 6:14.80 alors que le Néerlandais Patrick Roest s'est imposé grâce à un nouveau record de la piste (6:04.36). Le Néerlandais était accompagné sur le podium par les Norvégiens Sander Eitrem (6:08.24) et Hallgeir Engebraten (6:09.44). "Nous sommes encore tôt dans la saison", a dit Swings, 8e du classement général de la Coupe du monde. "Les premiers championnats internationaux sont prévus en janvier. Je veux être en forme à ce moment-là. Je pense que l'Euro toutes distances est un bel objectif pour moi. Il y a encore une grosse marge de progression, même si ce n'était pas mauvais. Roest a été très bon et les Norvégiens, jeunes et bons, arrivent." (Belga)