(Belga) Le Serbe Novak Djokovic, 8e joueur mondial et tête de série N.7, s'est qualifié samedi à Turin pour la finale des ATP Finals grâce à sa victoire sur l'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.8) 7-6 (7/5), 7-6 (8/6) La rencontre a duré 1h56. Depuis le début du plus prestigieux des Masters, le Serbe n'a concédé qu'un seul set en quatre rencontres.

Djokovic continue son sans-faute et file en finale du Masters

Après un premier break de "Nole" dans le 5e jeu, Fritz a directement recollé au score grâce à des retours efficaces. Pour départager les deux joueurs qui ne concèdent presque aucune balle sur leurs jeux de services, c'est le tie-break qui a permis au Serbe de conclure le premier set 7-6 (7/5). Dans la seconde manche, l'Américain est revenu sur le court le couteau entre les dents avec dès le premier jeu, un rapide break d'entrée. Il a ensuite confirmé de très bons services avec un rythme que Djokovic a eu du mal à suivre. Alors que Fritz servait pour le set, le Serbe a réussi à inverser la tendance grâce à ses qualités de retour. Gros serveurs tous les deux, c'est à nouveau le tie-break qui a été maître du destin de cette demi-finale. Après deux balles de match miraculeusement sauvées par l'Américain, c'est finalement le Serbe qui a été le plus fort 7-6 (8/6). L'ancien numéro un mondial atteint, pour la septième fois de sa carrière, la finale des ATP Finals où il tentera d'égaler le record de Roger Federer avec ses six victoires. Le Serbe affrontera, dimanche, le vainqueur de la demi-finale qui se déroulera ce soir à 21h entre Casper Ruud (ATP 4/N.3) et Andrey Rublev (ATP 7/N.6). (Belga)