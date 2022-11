(Belga) Pieter Devos, Niels Bruynseels, Gregory Wathelet et Jérôme Guéry ont réussi à terminer, avec leurs équipes, dans le top-8 des demi-finales de la Global Champions League Super Cup, vendredi, à Prague, et disputeront la finale dimanche dans la capitale tchèque.

Jumping CSI de Prague - Devos, Bruynseels, Wathelet et Guéry en finale de la GCL Super Cup

Pieter Devos, sur Nascar, a eu 4 points de pénalité et Niels Bruynseels, sur Delux, 8, mais avec un total de 16 points leur équipe, les Prague Lions, a fini à la cinquième place. Les Paris Panthers, avec Gregory Wathelet et Nevados, ont pris la septième place avec 20 points de pénalité, dont 12 proviennent de la paire belge. Le dernier ticket pour la finale de dimanche revient aux Saint-Tropez Pirates, huitièmes avec 20 points de pénalité. Jérôme Guéry et Quel Homme, avec qui il était devenu vice-champion du monde à Herning en août, a bien limité les dégâts avec 4 points de pénalité. (Belga)