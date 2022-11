La "Night of the Proms" rend hommage à sa figure de proue, John Miles

(Belga) Le Sportpaleis d'Anvers était le théâtre, vendredi soir, de la première des deux soirées "Night of the Proms", qui accueillait notamment les icônes des années 80 Kool & The Gang et Nik Kershaw. Un hommage a été rendu durant l'événement à John Miles, décédé l'année dernière. Le compositeur et musicien britannique était la figure de proue de ce rendez-vous.

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de coronavirus, la "Night of the Proms" était de retour vendredi, combinant rock, pop et musique classique. Il manquait cependant la présence de John Miles, emporté par la maladie en 2021 à l'âge de 72 ans. Son titre "Music" était devenu l'hymne de la "Night of the Proms". À deux exceptions près, Miles fut un habitué de l'événement depuis la première édition en 1985. Autour de l'hommage qui lui était dédié, se sont enchaînées les prestations musicales. Metejoor, Axelle Red, Amy Macdonald, Nik Kershaw et Kool & the Gang se sont succédé sur scène. Ces derniers ont clôturé la soirée avec leur tube "Celebration". Une deuxième soirée "Night of the Proms" est prévue samedi. (Belga)