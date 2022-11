Le COIB retrouve Belek pour un stage 'Together 2 Paris' avec des athlètes paralympiques

Les premiers athlètes belges ont pris leurs quartiers à Belek samedi dernier dont Noor Vidts, Nina Derwael, Matthias Casse, Charline Van Snick, Toma Nikiforov ou encore Noor Vidts et sont déjà rentrés en Belgique ce samedi. Les Belgian Cheetahs, le relais 4x400m féminin, sont, elles, encore présentes avec Cynthia Bolingo, Camille Laus, Hanne Claes ou encore Helena Ponette. Les canoéistes Lize Broekx, Bram Sikkens et Hermien et Artuur Peters sont notamment encore présents tout comme les mountainbikers Jens Schuermans et Pierre De Froidmont et les grimpeurs Chloé Caulier, Simon Lorenzi, Nicolas Collin et Hannes Van Duysen. Dimanche, la première délégation d'athlètes paralympiques arrivera sur le sol turc avec neuf paracyclistes dont Ewoud Vromant et Tim Celen. Lundi, ce sera au tour des Red Panthers, l'équipe nationale de hockey féminin, de faire leur arrivée en même temps que les pistards, dont Lotte Kopecky, les rameurs et le reste de la délégation paralympique. Au total, la délégation belge est composée de 235 personnes avec 100 athlètes olympiques et 30 athlètes paralympiques, entourés de leurs entraîneurs ainsi que le staff technique et médical et les dirigeants du COIB et du BPC, le comité paralympique belge. (Belga)