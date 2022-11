Lotto Volley League - Pas de miracle pour Waremme à Roulers, Guibertin prend un point à Gand

Trois jours après avoir accroché son premier succès européen en Ligue des champions, Roulers a écarté Waremme. Sans jamais être mis en danger, les Roulariens ont déroulé pendant trois sets (25-18, 25-13, 25-14), poursuivant leur bon début de saison et demeurant toujours invaincus. Dans le même temps, Gand a accroché une nouvelle victoire, mais a dû batailler ferme. Après avoir remporté les deux premières manches (25-17, 25-21), les Gantois ont subi le jeu de Guibertin pendant deux sets (21-25, 23-25). La cinquième manche fut, elle aussi, disputée, mais remportée par Gand au bout du suspense et de la troisième balle de match (16-14). La formation gantoise garde donc la tête du championnat, avec un match de plus au tableau que Roulers. Maaseik a poursuivi son début de saison en dents de scie. Cette fois, c'est sur le terrain de Louvain que l'un des favoris de la série a perdu des plumes. Menant 0-2 en déplacement (19-25, 16-25), Maaseik a subi la loi de Louvanistes plus consistants par la suite: 25-16, 25-18, 15-10. Un troisième succès de rang qui confirme le redressement de Louvain. Enfin, dans la quatrième rencontre de la soirée, Alost s'est imposé sur le terrain d'Achel 2-3 (25-23, 23-25, 25-18, 23-25, 13-15). Les Alostois sauvent ainsi l'essentiel mais Achel aura au moins eu le mérite d'accrocher son premier point. (Belga)