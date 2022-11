Mondial 2022 - Messi manque une nouvelle fois l'entraînement collectif, Ronaldo reprend avec le Portugal

Mercredi, le septuple Ballon d'or a disputé 90 minutes lors de la victoire de l'Argentine, 0-5 contre les Émirats arabes unis lors d'un match amical à Abou Dhabi. Les Argentins entameront leur Coupe du monde mardi avec un match contre l'Arabie saoudite. Suivront ensuite les confrontations du groupe C avec le Mexique le 26 novembre et la Pologne le 30 novembre. Du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo s'est entraîné avec le groupe pour la première fois sur le sol qatari, samedi. Ronaldo avait déclaré forfait pour le match des Portugais à Lisbonne contre le Nigeria (4-0), jeudi, en raison d'une gastrite. L'attaquant de 37 ans a été sous le feu des projecteurs toute la semaine après avoir fait des déclarations incendiaires à l'encontre de son club, Manchester United, dans une interview diffusée à la télévision. Le Portugal débutera la Coupe du monde contre le Ghana jeudi. Dans le Groupe H, Ronaldo et ses coéquipiers affronteront l'Uruguay le 28 novembre et la Corée du Sud le 2 décembre. (Belga)