(Belga) Keylor Navas est prêt pour affronter l'Espagne mercredi en ouverture du Groupe E de la Coupe du monde, a déclaré l'entraîneur adjoint du Costa Rica, Ronald Gomez. Le gardien de but du Paris Saint-Germain n'a pas joué en Ligue 1 cette saison avec l'équipe de Christophe Galtier.

Navas, le gardien de but du Costa Rica, est rétabli pour affronter l'Espagne

Navas, souffrant d'un problème au bas du dos, a suscité des craintes par rapport à sa présence. Les Costariciens attendaient avec impatience le match de préparation contre l'Iran pour savoir si le gardien de 35 ans était bien de retour, mais celui-ci a été annulé. Selon Gomez, l'assistant du sélectionneur Luis Fernando Suarez, l'ancien gardien du Real Madrid sera titulaire contre l'Espagne. "Il a eu quelques douleurs au dos, mais elles ont été soignées. Navas jouera les matches et nous attendons de lui qu'il nous transmette la confiance et la fiabilité qu'il nous a toujours apportées." L'entraîneur Suarez participera pour la troisième fois en tant qu'entraîneur à la plus haute compétition de la FIFA. Son choix d'avoir sélectionné le joueur de 37 ans Bryan Ruiz (ancien joueur de La Gantoise) a été quelque peu critiqué. Gomez a pourtant assuré que Ruiz avait été choisi au mérite. "Tout le monde le connaît, Bryan représente l'expérience de cette équipe nationale. Ce n'est pas un cadeau de notre entraîneur, il mérite amplement d'être ici. Même si nous devrons voir combien de minutes il est capable de joueur, je reste persuadé que la présence de Bryan est excellente pour l'équipe." (Belga)