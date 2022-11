Scooore Super League - OHL bat Anderlecht dans le duel au sommet et prend seul les commandes du général

Le RSCA a ouvert le score via la Red Flame Silke Vanwynsberghe (7e) mais la jeune Estee Cattoor, 18 ans, a inscrit un doublé pour OHL (9e, 41e). Anderlecht a égalisé au retour des vestiaires grâce à Esther Buabadi (52e) mais la victoire est revenue à Louvain à la faveur d'un goal tardif signé Ella Van Kerkhoven, internationale belge à 23 reprises (88e). Au classement, OHL aligne donc une 10e victoire de rang et se porte seul en tête avec 30 points. La lutte avec le RSCA, qui suit à trois points, s'annonce encore indécise. Genk (21) et Bruges (19) complètent le top 4 alors que Charleroi ne compte qu'un seul petit point en dix matchs. (Belga)