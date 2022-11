Theranos: la star déchue Elizabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison

L'accusée, enceinte, a jusqu'au 27 avril pour débuter sa peine, a précisé le juge Edward Davila, qui avait présidé le très médiatique procès de l'entrepreneuse. Elle avait été reconnue coupable en janvier d'avoir menti aux investisseurs sur les avancées réelles de son entreprise. "Je prends, devant vous, mes responsabilités pour Theranos. J'ai adoré Theranos. C'était le travail de ma vie", a-t-elle déclaré à l'audience, en sanglotant, juste avant le prononcé de la sentence. "Je suis dévastée par mes échecs", a-t-elle ajouté. "Il ne s'est pas passé un jour ces dernières années sans que je ne sois profondément touchée par ce que les gens ont traversé à cause de mes erreurs", a-t-elle ajouté. Le parquet avait requis quinze ans de prison et voulait qu'elle restitue 800 millions de dollars à ses victimes. La défense avait plaidé pour une peine maximale d'un an et demi. Son avocat a indiqué vendredi qu'elle ferait appel. "La tragédie dans cette affaire est que Mme Holmes est brillante" et elle est parvenue à se faire une place dans un monde "dominé par les ego masculins", a relevé le juge. Mais il y a aussi eu suffisamment de preuves de "manipulations et de mensonges utilisés pour faire des affaires", a-t-il ajouté. Le montant qu'elle devra au final restituer aux investisseurs sera décidé à une date ultérieure, a indiqué le magistrat. (Belga)