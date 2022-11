COP27 - La COP27 décide de l'établissement d'un fonds pour répondre aux pertes et préjudices

Les pertes et préjudices font référence aux dégâts climatiques, parfois irréversibles, déjà subis dans certains pays à la suite des changements climatiques. La demande de leur financement était l'une des revendications principales des pays du Sud à la COP27, qui vit ses dernières heures dimanche en Égypte, après de longues heures d'âpres négociations. L'adoption de la résolution, par consensus, a été suivie d'applaudissements nourris. Une suspension d'une demi-heure de la séance plénière de la COP a ensuite été décidée par le président égyptien de la COP27. Le texte adopté prévoit en outre la mise en place rapide d'un comité chargé d'opérationnaliser le fonds pour les pertes et dommages en vue d'une mise en place définitive lors de la COP28, prévue en novembre-décembre 2023 aux Émirats arabes unis. Le texte reste toutefois assez flou sur la manière dont ce fonds sera alimenté et évoque la nécessité d'une "variété de sources" de financement, "y compris des sources innovantes". La mise en place d'un financement des pertes et préjudices était demandée depuis des années par les pays du Sud mais les pays riches ont toujours renâclé, de peur notamment qu'une reconnaissance des dégâts climatiques n'entraîne des actions en justice en réparation. L'Union européenne avait toutefois ouvert la porte jeudi soir à un fonds pour les pertes et préjudices, à condition qu'il bénéficie aux pays les plus vulnérables et que son financement soit également assuré par certains pays émergents, comme la Chine. La présidence égyptienne de la COP27 a salué sur Twitter une décision historique; (Belga)