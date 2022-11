À travers la Flandre : La 77e édition le 29 mars en hommage à Jean-Pierre Monseré

Cette classique de 185 kilomètres catégorisée WorldTour depuis 2017 partira toujours de Roulers pour arriver à Waregem au fil de onze côtes et huit zones pavées. À la demande de la ville de Roulers, un passage sera effectué devant la stèle rendant hommage à Jean-Pierre Monseré. Cet ancien coureur, né à Roulers, sacré champion du monde en 1970 à 21 ans, est décédé l'année suivante à l'âge de 22 ans lors d'une course de kermesse à Lille percuté par une voiture venant en sens inverse. La 11e édition de la course pour les dames (1.Pro), sur 115 kilomètres, se déroulera après celle des messieurs et empruntera le même parcours sur les 80 derniers kilomètres avec au programme huit côtes et sept zones pavées. Les organisateurs ont vu leur demande de passer sous le label WorldTour pour 2023 refusée par l'UCI, l'Union cycliste internationale. (Belga)