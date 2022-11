Brésil : Lula a subi une intervention chirurgicale au larynx

Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, est sorti de l'hôpital lundi matin, après avoir subi la veille une "laryngoplastie", intervention au larynx. "Bonjour, je suis à la maison après la petite intervention d'hier. Tout est réglé, je vais bien, bonne semaine à tous", a-t-il écrit sur Telegram quelques heures après sa sortie de l'Hôpital Syro-libanais. Le bulletin médical a précisé que l'opération avait permis de "retirer une leucoplasie de la corde vocale gauche", des plaques blanches détectées lors d'examens médicaux effectués le 12 novembre, trois jours avant son voyage à l'étranger. Les médecins ont écarté la présence d'une nouvelle tumeur chez Lula qui avait souffert d'un cancer du larynx en 2011, peu après la fin de ses deux premiers mandats présidentiels (2003-2010). Il s'était remis l'année suivante, après avoir subi des séances de radiothérapie et chimiothérapie. Pour son premier voyage à l'étranger depuis son élection face au président sortant Jair Bolsonaro, le 30 octobre, Lula s'est rendu à la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte, puis à Lisbonne. Il est rentré au Brésil samedi. Fumeur durant plus de cinquante ans, il avait abandonné la cigarette en 2010, après une hospitalisation pour hypertension. Tout au long de sa campagne éprouvante face à Jair Bolsonaro, sa voix, déjà naturellement rauque, a été de plus en plus éraillée, devenant parfois difficilement audible. (Belga)