Jupiler Pro League : Un seul match effectif de suspension pour Vincent Janssen

Il écope d'une seule rencontre effective de suspension et de deux rencontres avec sursis et reçoit aussi une amende de 2 000 euros. Le parquet de l'Union belge de football avait requis à son encontre cinq matchs de suspension, trois effectifs et deux avec sursis, à la suite de son exclusion en Coupe de Belgique à Waasland-Beveren. La faute qu'il a commise lui vaut un match de suspension et un avec sursis (et 1 500 euros d'amende). Son attitude ensuite lui coûte un autre match avec sursis (et 500 euros d'amende). Le Néerlandais du Great Old avait été exclu en 16e? de finale de la Coupe de Belgique lors de la victoire étriquée des Anversois, le 10 novembre dernier, victorieux aux tirs au but à Beveren. Le capitaine de l'Antwerp avait laissé ses équipiers à dix dès la 10e minute de jeu. Auteur d'un but et d'un assist lors du partage au Club de Bruges (2-2) en championnat trois jours plus tard, Vincent Janssen, avec les Pays-Bas au Qatar en Coupe du monde, manquera à son retour le choc du 20 décembre contre le Standard. (Belga)