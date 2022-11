L'Adeps et Sport Vlaanderen augmentent leur budget pour le sport de haut niveau

(Belga) L'Adeps et Sport Vlaanderen ont augmenté chacun leur budget pour le sport de haut niveau, ont confirmé les ministres francophone et flamand des Sports Valérie Glatigny (MR) et Ben Weyts (N-VA) lundi lors d'une conférence de presse au stage du COIB à Belek en Turquie.