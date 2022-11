L'armée va assouplir ses exigences de recrutement

(Belga) L'armée belge entreprend de réformer sa procédure de sélection car "elle n'est plus adaptée à la situation actuelle", selon la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). Parmi les éléments ouverts à discussions, les exigences en matière de vision pour les pilotes, rapportent lundi Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg lundi.

Une vaste campagne de recrutement pour la Défense est déjà en cours depuis longue date, mais il est désormais question de réformer les procédures de sélection. De la sorte les exigences médicales pour les futurs militaires seront assouplies. Selon Mme Dedonder, les critères ne sont plus en phase avec la situation actuelle, si bien que l'armée doit décliner la candidature de personnes intéressées, même si le motif est parfois dépassé. Des groupes de travail étudient dès lors les divers critères à la lumière "des progrès médicaux des années récentes". Les critères belges sont aussi comparés à ceux des pays voisins et des exigences éventuelle de l'OTAN. Les exigences en matière de vision pour les pilotes dans l'armée belge sont par exemple plus élevés que celles des armées voisines, relèvent les experts. Les candidats militaires atteints de diabète sont à l'heure actuelle encore exclus du service militaire, mais bientôt ils pourront aussi accéder à certains postes militaires.