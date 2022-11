Le président sud-africain à Londres pour une visite d'État, la première pour Charles III

Il s'agit de la première visite d'État pour le nouveau roi, et la première organisée au Royaume-Uni depuis juin 2019 lorsque la reine Elizabeth II avait accueilli le président américain Donald Trump et son épouse Melania. Cyril Ramaphosa et son épouse, Tshepo Motsepe, sont attendus pour un banquet d'État au palais de Buckingham mardi, mais ils rencontreront aussi d'autres membres de la famille royale, dont l'héritier du trône, le prince William et son épouse Kate. Au programme également, un discours devant les deux chambres du Parlement et une rencontre avec le Premier ministre Rishi Sunak à Downing Street. Et le dirigeant sud-africain ira voir mardi une stèle en mémoire de Mandela, dont il était le protégé, installée dans l'abbaye de Westminster en 2018 pour le centenaire de sa naissance. Ce rendez-vous diplomatique intervient dans un contexte délicat en Afrique du Sud pour Cyril Ramaphosa, qui fait face à la colère de la population en raison de la situation économique. Il est aussi accusé, ce qu'il nie, d'avoir acheté le silence de cambrioleurs tombés sur plusieurs millions en argent liquide dans l'une de ses propriétés en février 2020, nourrissant des soupçons de blanchiment et corruption. La dernière visite de Cyril Ramaphosa à Londres remonte aux funérailles d'Elizabeth II à l'abbaye de Westminster, en septembre. Depuis qu'il est roi, Charles a rencontré plusieurs dirigeants africains, dont le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et le Ghanéen Nana Akufo-Addo. (Belga)