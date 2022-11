Les projets Ventilus et Boucle du Hainaut sont périmés, écrit Revolht à Alexander De Croo

(Belga) L'association Revolht, groupement citoyen porte-parole des habitants impactés et qui s'opposent au projet de la "Boucle du Hainaut" porté par Elia, a adressé une lettre ouverte au Premier Ministre Alexander De Croo et au CEO du groupe Elia Chris Peeters. L'organisation y réaffirme lundi son opposition à "des projets périmés tels que Ventilus et Boucle du Hainaut".

Le gouvernement flamand a annoncé il y a quelques jours accepter les conclusions du rapport du professeur allemand Westermann relatif au dossier de la liaison à haute tension Ventilus, qui doit véhiculer l'énergie électrique produite par les éoliennes offshore en Belgique par voie aérienne plutôt que par une ligne souterraine. Ce projet relierait Zeebruge et Avelgem, d'où doit partir une autre liaison, "la Boucle du Hainaut", en direction de Courcelles. Dans sa lettre, Revolht souligne que les deux projets de liaisons à haute tension sont "périmés" sur le plan technologique, qui prône le courant alternatif en aérien, en termes de capacité, soit 6 GW estimés en 2018 contre les 15 GW annoncés à l'horizon 2030-2040. Ils sont aussi "périmés" par leur mise en service qui "sera retardée à 2035 de par les procédures juridiques, recours et conseils d'État à venir", ajoute l'association. Revolht rappelle les termes de son projet via une ligne en courant continu et souterraine, moins invasive selon l'association, sans "effet néfaste", moins impactante sur le plan budgétaire, sur la longueur du délai. "Chacun a une carte en main. Nous avons déjà perdu deux ans. Il est temps d'avoir de l'ambition, surtout quand on parle de décarboner notre économie et de réussir la transition énergétique de la Belgique", conclut la lettre de Revolht. (Belga)