Chine: 36 morts dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays

L'incendie a eu lieu "lundi après-midi dans une usine de la ville d'Anyang, dans la province centrale du Henan", a précisé l'agence officielle chinoise, sans donner davantage de précisions. Selon les médias d'Etat, les services de secours ont été alertés d'un incendie à 16H22 (08H22 GMT) sur le site de l'entreprise Kaixinda Trading. "Après avoir reçu l'alerte, les services municipaux des pompiers ont immédiatement dépêché des équipes sur les lieux", a indiqué la télévision d'Etat CCTV. "La sécurité publique, les services d'intervention d'urgence, l'administration municipale et les unités d'alimentation en énergie se sont précipités sur les lieux en même temps pour effectuer les opérations de secours et de sauvetage", a-t-elle ajouté, précisant que le feu avait été éteint vers 23H00. Des images partagées par les médias d'Etat montrent d'épais nuages de fumée noire provenant de l'incendie, avec au moins deux camions de pompiers sur place pour combattre les flammes. Outre les 36 morts et deux disparus, deux personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, selon CCTV. Selon les autorités, des "suspects criminels" ont été placés en garde à vue en relation avec cet incendie. (Belga)