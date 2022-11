Coupe Davis - L'Australie bat les Pays-Bas en quarts de finale

Les Australiens, qui jouent sans leur vedette Nick Kyrgios (ATP 22), finaliste cette année à Wimbledon qui a préféré prendre du repos, seront opposés vendredi en demi-finales au vainqueur du duel Croatie-Espagne qui se joue mercredi. Sur la surface dure du Palais des Sports Martin Carpena, Jordan Thompson (ATP 84) a émergé dans le premier simple face à Tallon Griekspoor (ATP 96) après 2h53 de jeu et après avoir perdu le premier set : 4-6, 7-5, 6-3. Dans le duel des N.1, Alex de Minaur (ATP 24) a connu un scénario similaire face à Botic van de Zandschulp (ATP 35) qu'il n'avait jamais rencontré jusque-là. Il s'est lui aussi retrouvé mené après le premier set et a réussi à renverser la tendance : 5-7, 6-3 et 6-4. Le match a duré 2 heures et 38 minutes. Le double entre les Australiens Matthew Ebden/Max Purcell et les Néerlandais Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop n'aura pas d'influence sur l'issue de ce quart de finale. Chaque rencontre, jusqu'à la finale dimanche, se dispute sous la forme de deux simples suivis d'un double. Les trois autres quarts de finale opposeront respectivement l'Espagne à la Croatie finaliste en 2021, mercredi (16h00), l'Italie et les États-Unis d'une part (10h00) et l'Allemagne au Canada d'autre part (16h00), jeudi. La Russie, tenante de la Coupe Davis, a été exclue de l'épreuve cette année en raison de l'invasion de l'Ukraine par les Russes au mois de février. (Belga)