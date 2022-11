FIBA Europe Cup - Kangoeroes Malines s'éteint à Cholet et voit la qualification s'éloigner

Au classement, avant l'autre match de cette 5e journée entre les Bulgares de Rilski Samokov et les Roumains d'Oradea mercredi, Malines est deuxième provisoire et compte 8 points derrière Cholet qui en possède autant. Oradea a 7 unités et Samokov 4. Les hommes de Kristof Michiels ont parfaitement entamé le match. Ils menèrent 2-11 et viraient en tête après dix minutes (12-23). Les Français ont réagi avant la pause remportant le 2e quart (27-20) pour n'être plus menés que de 4 points la pause: 39-43. Cholet a poursuivi à la reprise et est passé en tête à la 24e (49-48) pour ne plus l'abandonner qu'à 49-50 avant de filer vers un large succès. Les Vendéens infligeaient un 18-2 entre les 30e et 35e minutes pour dérouler ensuite. Meilleur Kangoeroe, Domien Loubry, auteur de 13 points avant la pause, n'en a inscrit qu'un seul ensuite. Malines accueillera à Willebroek le mercredi 30 novembre (20h30) Oradea, seule équipe à l'avoir battu lors des matchs aller (98-76) à l'occasion de la 6e et dernière journée. Dans le groupe B, où Anvers (5 pts) accueillera mercredi les Turcs de Gaziantep (7 pts) dans un duel important, le club israélien de Hapoel Haïfa a dominé les Autrichiens de Gmunden 77-70. Après cinq matchs, Haïfa prend la tête provisoirement et compte désormais 9 points. Gmunden est 3e actuellement avec 6 points. Les deux premiers de la poule se qualifient pour le 2e tour (seizièmes de finale) disputé sous la forme de quatre groupes de quatre. Les deux premiers de ce 2e tour rejoindront ensuite les quarts de finale joué par aller et retour. (Belga)